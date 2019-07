Aeroporti: AirFrance inaugura volo Palermo-Parigi (2)

(AdnKronos) - Sono già più di 5.700 i biglietti venduti per la tratta Palermo-Parigi e viceversa con tariffe che partono da 49 euro per la sola andata e da 97 euro per andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. "Il ritorno di Air France è motivo di orgoglio e soddisfazione - affermano Giovanni Scalia e Tullio Giuffré, ceo e presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo - e indica che la Sicilia rimane una delle mete più amate per il mercato francese. Questo collegamento inoltre permette di raggiungere facilmente Palermo non solo da Parigi ma da decine di destinazioni in tutto il mondo aumentando l’accessibilità internazionale del territorio".

Per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, i quattro voli a settimana per la stagione estiva sono "la premessa di una presenza più stabile con il collegamento diretto da Palermo a Parigi-Charles de Gaulle". Il volo permette di raggiungere Parigi in due ore e 40 minuti e 63 destinazioni in coincidenza, 48 in Europa e 15 nel resto del mondo, con un tempo di transito inferiore alle quattro ore all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle.