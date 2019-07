Pd: Renzi, 'bene Orfini, frasi Di Maio su Bibbiano fanno schifo'**

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Condivido Orfini per filo e per segno. Le frasi di Luigi Di Maio fanno semplicemente schifo". Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando il link della pagina Fb di Matteo Orfini nella quale l'esponente dem accusa Luigi Di Maio per le dichiarazioni su Pd e i fatti di Bibbiano.