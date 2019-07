Borsellino: Fiammetta, 'Indagini condotte da persone indegne, paghino se hanno sbagliato'

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "Al di là degli impegni delle procure di Messina e Caltanissetta, uno non deve perdere la speranza do arrivare alla verità, non puoi mai abbandonare l'idea di vedere la luce, queste persone indegne che hanno condotto le indagini, investigatori e magistrati, se hanno sbagliato devono pagare". Lo ha detto Fiammetta Borsellino, in una intervista al Quotidiano del Sud. "Io mi riferisco - dice - a tutti i poliziotti, investigatori e magistrati, che hanno lavorato fino a quando non ci fu il pentimento di Gaspare Spatuzza che ha svelato il depistaggio. Non lo dico io che c'è stato un depistaggio, lo dicono le sentenze".