Lega: scontro social Salvini-Boschi, ministro 'ha ancora coraggio di parlare?'

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - Scontro via Twitter tra Matteo Salvini e Maria Elena Boschi. Twitta il leader della Lega: "Ma questi hanno ancora il coraggio di parlare?". Salvini posta la prima pagina di Libero in cui si legge: 'Mozione presentata da Boschi, parola d'ordine sfiduciare Salvini'.

Sul social network non si fa attendere la replica di Boschi: "Caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l’Italia cresceva, c’erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la LIBERTÀ di parlare: come ministro dell’Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni".