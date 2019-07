Pd: Faraone, 'primarie in Sicilia? Non mi ricandido'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Davide Faraone esclude la sua candidatura ad eventuali nuove primarie per l'elezione del segretario dei dem siciliani. "Non ho intenzione più di dedicare un solo minuto a un Pd, sopratutto in Sicilia, in cui la democrazia non esiste - ha detto a margine di una conferenza stampa a Palermo - Io le primarie le ho vinte, se l'avversario si ritira perché sa di perdere e poi vengo cacciato, credo sia gravissimo".

Faraone ha poi aggiunto: "Ripetere di nuovo un percorso di questo tipo per poi vedermi annullare di nuovo le primarie perché magari le vinco un'altra volta sarebbe un po' ridicolo e poco dignitoso".