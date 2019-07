Autonomia: Musumeci, 'Sicilia non è contraria ma contenuti devono essere chiari'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Questa vicenda sembra circondata da un alone di mistero. E’ come se nessuno al di sotto della 'linea gotica' avesse il diritto di sapere di cosa stiamo parlando. Noi siciliani non siamo contrari in linea di principio al regionalismo differenziato, siamo autonomisti da 73 anni. Ma vogliamo capire cosa c’è dentro il Patto. Rimane un concetto misterioso". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, intervenendo stamane alla trasmissione di Rai Radio 1 'Centocittà' sul tema del regionalismo differenziato.

"Da parte nostra - ha aggiunto - non c’è nessun pregiudizio, a patto che manteniamo fede al dettato ricordato dal presidente Mattarella, che 'l’Italia deve essere una comunità coesa e solidale'. Ma se questo regionalismo differenziato, per una sbavatura nella sua applicazione, dovesse rendere più ricco chi è già ricco e più povero chi è già povero, non mi sembrerebbe una grande opera di architettura istituzionale".