Estate: 'Spiagge Sicure', in Sicilia 9 assunzioni

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Sei mezzi acquistati e nove nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale in Sicilia. E' il risultato, al 30 giugno, dell'operazione 'Spiagge sicure' del Ministero dell'Interno. Un finanziamento di 336mila euro che ha interessato otto comuni dell'isola: Sciacca, in provincia di Agrigento; Aci Castello, in provincia di Catania; Letojanni e Lipari, in provincia di Messina; Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo; Noto, in provincia di Siracusa e Castelvetrano e Favignana, in provincia di Trapani. In tutta la penisola sono in tutto cento i comuni finanziati per 4,2 milioni con i fondi stanziati dal Viminale per 'Spiagge sicure - Estate 2019'. Il progetto terminerà il 15 di settembre.