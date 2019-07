Mafia: processo trattativa, Mannino assolto in appello, 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Per oggi parla la sentenza della Corte di appello - dice felice- che conferma l'assoluzione e proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni". Molto soddisfatti anche i suoi legali, Grazia Volo, che difende Mannino fin dai primi processi che lo videro alla sbarra e daui è sempre stato assolto, anche nel dibattimento per concorso esterno in associazione mafiosa e Marcello Montalbano. "Questa sentenza - dicono gli avvocati - è il coronamento di un'attività difensiva che ha rafforzato la sentenza primo grado criticata dal Procuratore generale che aveva detto che non era chiara. Invece la corte l'ha confermata dopo una nuova istruttoria. Le motivazioni ribadiranno in modo definitivo la sua innocenza. Mannino ha sempre detto che non gli interessava se una trattativa ci fosse stata, ma di certo lui non ne era il responsabile". E' stato l'avvocato Montalbano a comunicare il verdetto a Mannino al telefono. "Era molto commosso e ha ringraziato i suoi legali", ha detto fuori dall'aula.