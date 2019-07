Droga: quindici arresti nell'ennese, coinvolti anche minorenni

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Enna ha sgominato una banda di spacciatori di droga nella zona di Piazza Armerina. In carcere otto persone, altre sette agli arresti domiciliari, 22 indagati a piede libero, tra cui 4 minorenni. Oltre a numerose perquisizioni. La droga arrivava in città da Catania, Ramacca, Barrafranca, Valguarnera Caropepe e San Cono. La banda, tra la fine del 2016 e il primo semestre 2017, operava tra Piazza Armerina, i centri limitrofi e la provincia di Catania per acquisto, trasporto, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga.

Tra gli indagati, anche diversi minori, per i quali i poliziotti stanno eseguendo, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, perquisizioni e notifiche dell'informazioni di garanzia. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa fissata per le 10.15 alla questura di Enna guidata da Antonino Romeo.