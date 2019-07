Autonomia: Musumeci, 'Sud ha bisogno di un piano Marshall'

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Oggi l’Italia è divisa in due, il divario sta crescendo sempre di più. Va bene il regionalismo differenziato al Nord, ma il Sud ha bisogno di un piano Marshall. Noi non siamo competitivi sul piano infrastrutturale, sui servizi sociali essenziali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7.

"Quest’Italia non può affacciarsi al Mediterraneo, che non sappiamo quello che sarà fra dieci anni, senza avere un Sud adeguato e sufficientemente competitivo - ha aggiunto - Quindi nessun pregiudizio, ma apriamo il ragionamento a tutte le regioni italiane e in tempi certi definiamo la procedura".