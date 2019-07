Edilizia: realtà virtuale, joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri (2)

(AdnKronos) - Gli altri ambienti, già in fase di progettazione, riguardano altri interventi potenzialmente critici nel settore delle costruzioni. I professionisti, infatti, faranno formazione simulando la corretta procedura di decontaminazione e bonifica di materiali contenenti amianto le corrette procedure di montaggio e smontaggio di ponteggi e telai prefabbricati. Realizzando così alti livelli di protezione nei confronti di situazioni e materiali potenzialmente pericolosi a livello professionale.

“La nostra battaglia contro gli infortuni sul lavoro – spiega Cristiano Perale, presidente CEVe – necessita di un cambiamento di approccio. Questo progetto si avvale delle opportunità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e permette di fare formazione in maniera coinvolgente, innovativa ed efficace. La cultura della sicurezza non può prescindere dai tradizionali corsi, ma permettere ai professionisti di avvalersi di nuovi strumenti e di confrontarsi con situazioni reali, anche se frutto di realtà virtuale, consente una presa di coscienza, un’attenzione e un’esperienza difficilmente replicabili in altri modi. Noi simuliamo interventi di lavoro con potenziali situazioni critiche e gli addetti possono prepararsi per gestire e risolvere in maniera corretta condizioni di rischio”.