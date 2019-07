Caporalato: truffa all'Inps nel ragusano, 293 indagati (3)

(AdnKronos) - Sono invece 113 le persone indagate nell'ambito dell'operazione 'Mercurio'. Al centro della truffa un imprenditore agricolo di Ispica di 46 anni per il quale è stato disposto l'obbligo di dimora. L'uomo, evidenziano gli investigatori, "aveva messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere finalizzata ai reati di truffa aggravata, falso, favoreggiamento aggravato all’immigrazione clandestina, emissione di fatture per operazioni inesistenti, lesioni aggravate ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro".

Centinaia i braccianti agricoli ingaggiati fittiziamente per conseguire, dietro compenso, l’indennità di disoccupazione o di malattia e assegni familiari. L'imprenditore aveva creato un ramo d’azienda del tutto fittizio attivo nel settore della raccolta del frutto pendente. Le indagini hanno permesso di accertare come i contratti di lavoro facenti capo al suddetto ramo d’azienda fossero del tutto fittizi, mentre gran parte delle operazioni contabili ad essi ricollegabili sono state 'aggiustate' con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un valore di 400mila euro.