Sci: road show Fondazione Cortina 2021 per raccontare l'effetto Mondiali (2)

(AdnKronos) - A incontrare la cittadinanza e le istituzioni sarà, il 24 luglio a Selva, l’Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021 Valerio Giacobbi, in un rendez-vous organizzato da Enrico Belli, Direttore del sito VacanzeDolomiti.com. La sera del 25 luglio a Pieve, invece, vedrà la partecipazione del Sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina, dell’AD di Fondazione Valerio Giacobbi e degli atleti delle associazioni sportive locali.

I due appuntamenti saranno l’occasione per coinvolgere il territorio e condividere con stakeholder e amministrazioni locali le opportunità legate al grande progetto di Cortina 2021. Sono tantissime, infatti, le novità che stanno interessando le Dolomiti e la montagna veneta in questi anni di avvicinamento al traguardo iridato: investimenti pubblici e privati, nuove infrastrutture, soluzioni innovative e sostenibili per la viabilità, ma anche un forte rinnovamento dell’hospitality e una nuova attenzione internazionale verso questo straordinario territorio.