Commercio: Ascom Padova, attenti alle truffe via web, fenomeno in aumento

Padova, 23 lug. (AdnKronos) - Solo nel campo delle assicurazioni online sono ben 222 i siti oscurati dalla Guardia di Finanza. Ma non di sole assicurazioni fantasma vive chi, trincerandosi dietro siti accattivanti, piazza truffe di importi elevati come truffe di piccole somme.

“Il fenomeno è purtroppo in aumento esponenziale – confermano all’ufficio legale dell’Ascom Confcommercio di Padova – anche se l’onore delle cronache spetta solo a qualche caso eclatante. In realtà, ogni giorno, “truffatori 4.0” ne escogitano sempre di nuove con l’obiettivo di mettere a segno “colpi” che, nella stragrande maggioranza dei casi riguardano cittadini che, magari abbacinati dallo specchietto per le allodole rappresentato dal prezzo più che conveniente, finiscono per cadere nella rete di questi professionisti della fregatura”.

Naturalmente le tipologie sono delle più varie. E’ di qualche settimana fa l’operazione dei finanzieri del Nucleo Speciale Antitrust che hanno sequestrato ben 93 pagine social e 7 siti web sui quali venivano offerte cripto-valute con la promessa di guadagni milionari.