Droga: Musumeci, 'oggi gran giorno per la legalità'

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "E' stata una grande operazione quella che ha consentito di smantellare l'organizzazione mafiosa che dalla Campania si riforniva di quintali di cocaina per alimentare, in Sicilia, quel commercio nefasto e ripugnante destinato a segnare pesantemente la vita di tanti giovani, consegnandoli a un destino che nessun genitore può accettare. E lo stesso dicasi per gli arresti effettuati a Enna e a Gela, dove sono state colpite bande criminali dedite al traffico di stupefacenti. A magistrati, polizia e carabinieri va un forte plauso: oggi per la legalità è davvero un grande giorno, uno di quelli che contribuisce a costruire per la nostra terra un futuro senz'altro migliore". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per le tre operazioni antidroga eseguite oggi nell'Isola.