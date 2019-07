Bibbiano, 4 bimbi tornano a casa

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - Lieto fine per quattro bambini coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni: il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. E' quanto riporta La Gazzetta di Reggio. Oggi il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere, scrivendo sulle sue pagine social, che sarà "a #Bibbiano per confermare l'impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!".

"Bibbiano? Non lo faccio per farmi dire brava"