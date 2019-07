Anac: Brescia (M5S), 'Cantone ha rafforzato lotta a corruzione' (2)

(AdnKronos) - “Sono indiscutibili i passi avanti registrati nel contrasto alla corruzione, anche grazie alla nuova legge in vigore da gennaio approvata da questa maggioranza. A prescindere da chi la presiede, l’Anac deve restare un punto di riferimento indipendente per le pubbliche amministrazioni, anche e soprattutto in funzione di prevenzione. Ricordo ancora il mio esposto all’Anac da deputato di opposizione nel 2017 sugli appalti dell’hotspot di Taranto. Un anno dopo Anac e Viminale avrebbero poi siglato un accordo di collaborazione proprio sugli appalti nei centri di primo soccorso e accoglienza dei migranti. Questo è un modello di collaborazione istituzionale a cui lavorare”, aggiunge Brescia.