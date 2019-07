Autonomia: Salvini, 'voto Parlamento? Basta fare in fretta'**

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Il prossimo vertice sull'Autonomia? "Gia questa settimana, spero. Anche perché tra vertici, controvertici e riunioni, ormai ho perso il conto di quanti ne abbiamo fatti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione del Cipe. A chi gli domanda di un eventuale voto in Parlamento, "per me - replica - si può votare tutto, basta avere le idee chiare e fare in fretta. Quando sblocchiamo lavori fermi da 32 anni vuol dice che c'è qualcosa che non va, che non funziona".