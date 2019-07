Italcementi: Fontana, 'con Pesenti ci lascia imprenditore capace e lungimirante'

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "Un imprenditore lombardo capace e lungimirante". Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime il cordoglio della Regione Lombardia per la scomparsa di Giampietro Pesenti presidente onorario di Italmobiliare ed ex presidente di Italcementi. "Nel rivolgere le condoglianza alla famiglia e ai suoi cari - ha aggiunto Fontana - desidero ricordarlo come un uomo che ha contribuito in maniera importante e fattiva allo sviluppo dell'economia lombarda e più in generale nazionale".