Libia: Palazzotto (Leu), 'peschereccio sequestrato? Roma complice o incapace'

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "E’ surreale che il nostro governo non sia ancora riuscito ad ottenere il rilascio di un peschereccio italiano da parte della cosiddetta guardia costiera libica. Per quanto questa sia costituita in larghissima parte da banditi, trafficanti e milizie armate sono pur sempre coordinati e pagati dal governo italiano (ultimo decreto missioni con più di 6 mln). Quindi delle due l’una: o la situazione è totalmente fuori controllo e le motovedette che noi abbiamo dato ai libici sono ora in mano a non sappiamo chi, oppure il nostro governo è complice di un atto intimidatorio utile a disincentivare la navigazione in un mare che è sempre di più teatro di violazioni sistematiche dei diritti umani". Lo afferma il deputato di LeU Erasmo Palazzotto.

"Alla città di Mazara del Vallo ed alle famiglie dell’equipaggio - aggiunge - va tutta la mia solidarietà per quello che sta accadendo. Farò di tutto per contribuire ad una soluzione della crisi ed alla liberazione dell’equipaggio e del peschereccio".