Alimentare: Pastificio Rana chiude il 2018 con 702 mln di euro (+8,4 %), utile a + 80 % (2)

(AdnKronos) - Per quanto concerne l’esposizione debitoria, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo nel 2018 è stato pari a 182 milioni euro; nel 2017, il dato riportato era di 144 milioni.

“Negli ultimi 5 anni i nostri ricavi sono passati da poco più di 450 milioni a oltre 700 – fa notare l’amministratore delegato Gian Luca Rana -. Questo risultato nasce dalla scrupolosa attenzione alla qualità del prodotto e alla capacità di innovazione che si traducono in referenze costantemente rinnovate e nuove categorie di prodotto. Nel 2018 abbiamo lavorato duramente per consolidare la crescita registrata negli ultimi anni e creare le condizioni per allargare ulteriormente la nostra espansione”.

Per ciò che concerne la redditività, il margine operativo lordo riportato nel 2018 è stato pari a 64 milioni euro, per un’incidenza del 9% circa sul totale complessivo dei ricavi. Rispetto al 2017, il margine operativo lordo è aumentato del 30,7%. La ragione principale di questo incremento così significativo è legata al fatto che l’aumento dei ricavi ha generato un impatto particolarmente favorevole sulla redditività. In questa prospettiva va letto anche il valore dell’utile netto, pari a 28 milioni euro e in aumento di oltre l’80,5% sull’anno precedente.