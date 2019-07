Governo: Conte, 'fantasia che io cerchi altra maggioranza, volo alto'

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - "E' una cosa assolutamente fantasiosa che possa cercare in Parlamento maggioranze alternative. Voliamo alto". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti circa le accuse mosse ieri da Matteo Salvini sulla ricerca di maggioranze alternative. Le dichiarazioni del responsabile del Viminale "non le ho lette - dice il presidente del Consiglio lasciando il ristorante dove ha pranzato con il suo staff - non ho avuto modo di vedere il video. Ma che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa... quando invece, come è ben chiaro, andrei in Parlamento per trasparenza nei confronti dei cittadini e delle istituzioni..".