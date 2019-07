Migranti: Presidente Ars, 'encomio solenne a comandante motopesca'

Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Carlo Giarratano, comandante del motopesca "Accursio", ha soccorso in mare con l'aiuto del suo equipaggio decine di #migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compiere questo gesto. Per questo motivo, insieme al presidente della commissione Salute dell'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, abbiamo deciso di tributare al comandante Giarratano un encomio solenne a Palazzo Reale giorno mercoledì 31". Così, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, sui social.