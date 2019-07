Moda: Milano prima in Italia per export, oltre 7,2 mld

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Lombardia e Milano sono prime nel settore italiano della moda per valore dell'export. Milano ha esportato lo scorso anno oltre 7,2 miliardi di euro, un settimo circa del totale nazionale. Seguono Firenze (11,1% del totale) e Vicenza (8,4%). Vengono poi Treviso, Prato, Reggio Emilia, Bologna, Verona, Biella, Como, Piacenza e Bergamo. Gli incrementi maggiori in un anno si registrano a Piacenza (+33,4%), Milano (+9,8%) e Venezia (+8,4%). Secondo una rilevazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia su dati Istat, la Lombardia ha esportato beni della moda per 13,7 miliardi, in aumento del 5,5% in un anno, più di un quarto del totale italiano.

Oltre a Milano, prima in Italia, tra i primi 20 posti ci sono anche Como, in decima posizione, Bergamo (12esima), Varese (14esima) e Mantova (18esima). In forte crescita Pavia (+48,1%) e Lodi (+41,5%). La Lombardia esporta soprattutto articoli di abbigliamento per 4,8 miliardi (+4,7%), borse e pelletteria per 2,3 miliardi (+14,9%). Tra le province, oltre a Milano, prima per articoli di abbigliamento, per biancheria per la casa, tappeti e pellicce, si distinguono Mantova prima per maglieria, Como seconda per tessuti, Bergamo e Brescia quarta e quinta per filati, Bergamo seconda per biancheria per la casa, tappeti e passamanerie.

Prime destinazioni dell'export italiano della moda sono Francia (10,4% del totale), Svizzera (9,9%, +18,7%) e Germania (8,9%, stabile). E se la Francia è il principale partner per articoli di abbigliamento, maglieria, tappeti, calzature e pellicce, Hong Kong eccelle per abbigliamento sportivo, la Germania è prima per tessuti e per camicie, t-shirt e intimo, la Svizzera per borse e pelletteria e gli Stati Uniti per biancheria per la casa.