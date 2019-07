Migranti: Patronaggio, 'Ong? Rilevanza penale solo se c'è accordo con trafficanti'

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Per noi c'è una rilevanza penale solo se c’è un accordo tra chi mette in mare i gommoni e le ong, altrimenti c’è il rischio che si presti a strumentalizzazioni". Lo ha detto, come si apprende, durante l'audizione a porte chiuse davanti alla Commissione regionale antimafia, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Il magistrato è stato ascoltato per circa un'ora dalla Commissione presieduta da Claudio Fava dopo le minacce di morte ricevute.