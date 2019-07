Incendi: morto sindaco Maracalagonis (Udc), il cordoglio di Cesa

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Dolore e profonda commozione per la morte del sindaco Mario Fadda, esponente di spicco dell'Udc Sardegna che ha difeso con la vita il suo territorio dalla furia delle fiamme. Stroncato oggi da un malore dopo che ieri a Maracalagonis nel Cagliaritano, in prima linea per la sua terra, fronteggiava la linea del fuoco". Lo afferma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa.

"Una vita spesa per la Sardegna -aggiunge- tra incarichi in Regione e Provincia. A dimostrazione che la politica non è un lavoro ma una missione fatta di valori autentici, condivisione e passione".