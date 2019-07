Mafia e massoneria, in manette due 'maestri venerabili'

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Mafia e massoneria a braccetto. E' quanto emerge dalla nuova inchiesta antimafia della Dda di Palermo che all'alba di oggi ha emesso sette fermi. In manette anche un insospettabile funzionario regionale, massone. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Nel corso dell'inchiesta sono state documentate "qualificate dinamiche associative funzionali alla infiltrazione di rilevanti attività imprenditoriali in via di realizzazione nell'agrigentino - dicono gli inquirenti - e il ruolo occupato all'interno del sodalizio da due massoni che ricoprivano il ruolo di maestri venerabili di due distinte logge".