Fedeli alle carte? Conviene sempre

Roma, 31 luglio 2019 (Labitalia) - L’estate porta voglia di relax, divertimento e soprattutto vacanze. Molti hanno già programmato per tempo quale sarà la meta delle loro agognate ferie, altri decideranno all’ultimo momento. Qualunque sia la modalità, è certo che il momento della prenotazione sia del viaggio sia delle altre spese collegate, è diventato molto più semplice e conveniente grazie ai pagamenti digitali. Ai clienti ‘fedeli’, infatti, sia in Italia che all'estero, le carte e gli altri sistemi cashless, offrono un’ampia gamma di vantaggi, attraverso dei programmi gratuiti e dedicati alle specifiche esigenze, che è bene conoscere per poterli sfruttare appieno.

Iosi plus travel, un viaggio per ogni gusto

E’ il caso ad esempio di Iosi plus travel, programma Nexi con cui si può prenotare la vacanza dei sogni direttamente online: basta andare sul sito e scegliere tra le offerte selezionate dai migliori tour operator. Non solo. IoSi plus travel offre la possibilità di noleggiare auto e furgoni da Europcar con sconti fino al 13%; prenotare crociere e traghetti con lo sconto del 7%; trovare un parcheggio in aeroporto (ParkingGo) con uno sconto del 10%. E ancora: pacchetti vacanza e weekend, villaggi e tour con gli operatori convenzionati con lo sconto del 10%. E gli abitudinari del last minute possono approfittare dello sconto speciale del 5% per questo tipo di offerte.

Insomma, tra mare, montagna, strutture wellness e termali e pacchetti per tour esperienziali o enogastronomici con sconti fino al 70% e ben 70.000 hotel in più di 100 Paesi nel mondo a tariffe speciali, c’è veramente solo l’imbarazzo della scelta. Naturalmente il programma offre un servizio di biglietteria aerea alle migliori tariffe di mercato e pacchetti volo+hotel, con possibilità di abbinare trasferimenti, tour guidati, escursioni, trasporto pubblico, ticket teatro ed eventi.

Emotion, la versione ‘top’

Fedeltà in versione ‘top’. E’ quella che viene riconosciuta da IoSi Plus Emotion, il programma a punti che premia con esperienze di ‘alta gamma’ legate a otto aree tematiche (fun, sport, food, shopping, wellness, tech, travel e home). Si può assistere a una partita di calcio in Serie A, o dare ai bambini la possibilità di accompagnare in campo i calciatori prima del fischio di inizio. Si possono anche vincere biglietti ‘introvabili’ per concerti ed eventi sold-out e si possono visitare musei e parchi divertimento. Per non parlare dei trattamenti di bellezza speciali in terme e spa. Premi unici da cogliere al volo.

Con Collection premi tutto l’anno

Anche questoprogramma-fedeltà incentiva il ricorso ai pagamenti digitali. E il criterio è semplice: 1 euro speso è uguale a 1 punto, e se si paga mobile, due punti. Basta usare la carta, accumulare punti, e scegliere i premi dal Catalogo 2019 . L’offerta è ricca: si va da quelli per il tempo libero, a quelli ‘tech’ per vivere il futuro, da quelli per tenersi in forma a quelli per rendere più bella e accogliente la casa. Con un’area food dedicata ai buongustai di tutto il mondo.