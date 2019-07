Senato: Casellati aggiorna seduta alle 16.30**

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha disposto un'ulteriore sospensione della seduta fino alle 16.30. All'ordine del giorno l'esame della decisione della Giunta delle Elezioni di assegnare in un'altra circoscrizione il seggio ottenuto dal Movimento 5 stelle in Sicilia ma non attribuito per mancanza di candidati.

Scelta contestata dal Pd, che in un incontro con Casellati ha chiesto che venga trasmessa alla Corte costituzionale un'informativa sull'iter che ha portato a questa deliberazione. Sulla richiesta il presidente del Senato si è riservato di far conoscere la sua decisione alla ripresa della seduta, originariamente prevista per le 15 ma ora rinviata alle 16.30.