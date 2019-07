Senato: sì a decadenza Patriarca (Pd), subentra Corti (Lega)

Di Maio: occupazione mai così alta ma bisogna fare di più

Roma, 31 lug. (askanews) - "Oggi buone notizie sul fronte dell'occupazione che non è mai stata così alta dal 1977, da quando si fanno le statistiche. Devo dire che il dato è incoraggiante perché abbiamo 15mila posti di lavoro in più tra le donne e la disoccupazione giovanile è scesa al 28 per cento. Non succedeva dal 2011. Ma bisogna fare ancora tanto: io non mi accontento e so che dobbiamo ...