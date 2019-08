Bper acquista 100% Unipol Banca

(AdnKronos) - Sono state attuate oggi le operazioni strategiche tra Bper e il Gruppo Unipol annunciate al mercato l’8 febbraio scorso. Bper ha acquistato da Unipol Gruppo e UnipolSai rispettivamente l’85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca, detenendone pertanto ad oggi il 100% del capitale sociale. A comunicarlo è Bper in una nota. In particolare, Unipol Gruppo ha ceduto a Bper n.764.955.603 azioni ordinarie per un corrispettivo di euro 187.534.209,12, mentre UnipolSai ha ceduto a Bper n.132.428.578 azioni ordinarie per un corrispettivo di euro 32.465.790,88.

Complessivamente Bper ha acquistato, quindi, n. 897.384.181 azioni ordinarie di Unipol Banca, rappresentative del 100% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di Euro 220.000.000. Il Gruppo Bper ha inoltre sottoscritto un contratto di cessione a UnipolReC (società interamente posseduta dal Gruppo Unipol) di un portafoglio di sofferenze della stessa Bper e del Banco di Sardegna (società controllata da Bper e facente parte del Gruppo bancario), per un valore lordo contabile al 30 settembre 2018 (data di riferimento di tale cessione) pari a circa Euro 1 miliardo, a fronte di un valore lordo esigibile alla medesima data pari a circa Euro 1,3 miliardi, per un corrispettivo sostanzialmente in linea con il valore netto di libro. Nell’operazione di acquisto di Unipol Banca, Bper è stata assistita da Citi e da Legance Avvocati Associati, mentre per la cessione del portafoglio sofferenze da Prelios e Orrick Herrington & Sutcliffe.

Con l'operazione con Bper, "il Gruppo Unipol ha completato il processo di riqualificazione della propria strategia nel comparto bancario, uscendo dalla gestione diretta di una banca di medie dimensioni, per assumere il ruolo di investitore di rilievo di uno dei principali gruppi bancari italiani". E' quanto sottolinea il gruppo in una nota. "Viene inoltre incrementata la scala operativa di UnipolReC che, divenuta intermediario finanziario iscritto nell'albo ex art. 106 Tub, vede valorizzarsi l'expertise in tema di recupero crediti", aggiunge Unipol.