Calcio: Palermo, sgomberati uffici stadio Renzo Barbera

Usa, Fed taglia i tassi: non ce ne saranno altri, Trump deluso

Milano, 1 ago. (askanews) - Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha tagliato per la prima volta i tassi in oltre 10 anni, non succedeva dal dicembre del 2008. Una riduzione del costo del denaro di 25 punti base molto attesa dagli investitori e dalla Casa Bianca che ha fatto pressing sulla Fed chiedendo un intervento per stimolare l'economia. Ma il presidente Jerome Powell non ha dato certezza ...