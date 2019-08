Made in Italy: arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta 'Signore degli anelli' (5)

(AdnKronos) - In contemporanea con Sky Waka da segnalare infine che Leitner ropeways ha portato a termine un ulteriore progetto anche sull’altra delle due isole principali della Nuova Zelanda, l’Isola del Sud. Nei pressi della città di Queenstown, nel comprensorio di “Coronet Peak”, è stato realizzato infatti un impianto Telemix (una combinazione tra seggiovia e cabinovia).

Siccome l’area è una destinazione turistica molto frequentata non solo in inverno ma anche in estate, quando diventa meta apprezzata di escursionisti e ciclisti, un terzo delle seggiole sarà equipaggiato con pratici supporti per biciclette.