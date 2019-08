Migranti: Bartolo (Pd), 'riportarli in Libia? Salvini non sa quel che dice'

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Lui, il signor ministro che non voglio neanche nominare, non ha idea di quel che dice quando invita la Alan Kurdi a dirigersi verso Tripoli. Però ascolti chi ha visto l’orrore: nessun essere umano deve essere riportato in Libia. Nessuno". Così l'europarlamentare del Pd e medico di Lampedusa Pietro Bartolo.

"Li ho visti scuoiati vivi, le ho viste stuprate fino alla paralisi. E questo è quello che può essere raccontato - aggiunge - Perché ho visto anche cosa succede a chi scappa dalla Libia e viene riportato lì. No, quello non si può neanche raccontare, va ben oltre le torture nei campi di concentramento nazisti, tecnologicamente più avanzati dei lager libici, dove non c’è il gas a stordirli prima della fine".