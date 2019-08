Sicilia: da Regione 260 mln per giovani agricoltori

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Duecentosessanta milioni di euro, dalla Regione siciliana, per i giovani agricoltori dell’Isola. Giunge al traguardo la misura del Psr 2014/2020 con la quale vengono finanziati i progetti di insediamento per 1625 giovani con meno di quaranta anni. "Altre risorse finanziarie dalla Regione per offrire nuove opportunità di impresa ai giovani siciliani che vogliono tornare nelle campagne" afferma con soddisfazione il presidente Nello Musumeci.

"Un grande capitale umano, particolarmente qualificato, che sono certo potrà far fare un salto di qualità alla nostra agricoltura - aggiunge - So bene che serve ancora molto altro per abbattere le diseconomie dei nostri imprenditori, ma ci stiamo lavorando giorno dopo giorno. E a ottobre contiamo di presentare un piano globale di rilancio dell’impresa agricola". I progetti spaziano tra i diversi comparti dell’agricoltura e comprendono anche diverse attività aziendali, come agriturismo e accoglienza nelle aree rurali e realizzazione di boschi produttivi.