Strage Bologna: Romeo (Lega), 'serve verità storica e processuale'

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Trentanove anni senza verità e giustizia sono un peso enorme da sopportare per una democrazia come quella italiana e un tremendo affronto alle vittime di quella orrenda strage. La nostra identità nazionale si é cementata anche in risposta a simili barbarie; solo la verità storica e processuale che il Paese pretende potrà, però, rimarginare questa dolorosa ferita". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, nell'anniversario della strage di Bologna.