Turismo: Michielli (Federalberghi Veneto), 'un calo c'è, impossibile competere' (2)

Arabia Saudita, sì al passaporto alle donne e ai viaggi da sole

Roma, 2 ago. (askanews) - Svolta in Arabia Saudita: le donne non avranno più bisogno del permesso di un "tutore maschio" o di un accompagnatore per viaggiare all'estero e ottenere un passaporto, come previsto in un decreto firmato dal Re Salman bin Abdulaziz. La nuova norma sancisce il diritto di ogni cittadino saudita di ottenere un passaporto, limitando l'autorizzazione del tutore ai soli ...