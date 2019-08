Ue: Gelmini, 'Conte chiede sostegno per Sud ma governo non fa nulla'

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - “Conte chiede alla presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il sostegno per un piano straordinario per il Sud. Piano certamente necessario visti i numeri drammatici che lo Svimez ci ha consegnato. Peccato che il suo governo non abbia fatto niente per il Mezzogiorno e abbia approvato una legge di bilancio senza risorse per il Sud (a parte il reddito di cittadinanza che si è rivelato un pannicello caldo per niente risolutivo). Il presidente del Consiglio chiede agli altri di fare quello che non ha fatto lui”. Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.