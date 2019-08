Maltempo: Treviso, allagamenti, frane e smottamenti

Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Il forte ed improvviso maltempo ha colpito oggi la provincia di Treviso mettendo a dura prova la viabilità. Alcuni sottopassi sono stati interessati da allagamenti e nell’area pedemontana e del Grappa, in particolare a Borso e Monfumo, si sono verificate frane e smottamenti.

“Gli operai della squadra della Provincia – dichiara il Presidente Marcon – sono intervenuti e stanno intervenendo per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza dei tratti interessati”. La Protezione Civile provinciale sta cooperando per rimuovere i rami degli alberi caduti che impediscono accessi e viabilità. A Vedelago il sottopasso della provinciale si è allagato ma è stato prontamente ripristinato. Il monitoraggio da parte della Provincia continua fino a cessate esigenze.