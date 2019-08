Calcio: Palermo, Mirri, '3 anni per la Serie B, ma non consideriamola vinta'

Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Il sindaco ha chiesto un piano triennale che ci porterà in Serie B e se siamo fortunati anche in Serie A, il Parma ci è riuscito e potremmo farcela anche noi. Ma non dobbiamo pensare che la Serie B è vinta perché ci chiamiamo Palermo, questo sarebbe il primo errore". Così il neo presidente del Palermo Dario Mirri in conferenza stampa allo Stadio Renzo Barbera insieme al vicepresidente Tony Di Piazza e all'ad Rinaldo Sagramola.