Texas, spari in un centro commerciale: 18 morti

El Paso, 3 ago. (AdnKronos) - Diciotto morti e altrettanti feriti. E' il bilancio in continuo aggiornamento della sparatoria in un centro commerciale della catena Walmart a El Paso in Texas secondo quanto riportato da fonti di polizia, citate dall'emittente Ktsm. Una persona è stata arrestata. L'allarme è scattato intorno alle 11, ora locale, e la polizia ha dichiarato di aver ricevuto diverse segnalazioni circa la presenza di più uomini armati in azione.