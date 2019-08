Tav: Patuanelli, 'sì Lega viola contratto governo'

Roma, 4 ago. (AdnKronos) - "Nel contratto di governo non c’è scritto che il Tav va fatto così com’è, piuttosto c'è 'l'impegno a ridiscutere integralmente il progetto'. Mentre oggi il Carroccio vuole votare per il progetto originario della Torino-Lione. E questa sarebbe sicuramente una violazione del contratto". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.