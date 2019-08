Cremona: cade dalla moto, muore 17enne

Milano, 5 (AdnKronos) - Un ragazzo di 17 anni è morto cadendo dalla sua moto a Casaletto Vaprio, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto ieri sera: lo studente si trovava in via Europa. I mezzi di soccorso lo hanno trovato già in arresto cardiaco e per lui, nonostante le manovre rianimatorie, non è stato possibile fare nulla. I medici del 118 ne hanno constatato il decesso.