Problemi di salute, Teo Teocoli annulla spettacolo

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - "Caffeina Cultura comunica che per problemi di salute dell'artista, l'evento 'Tutto Teo' di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l'Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato". E' quanto si legge in una nota. "Le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti: coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l'acquisto, qualora si sia proceduto all'acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto prossimo. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita".