Sicurezza: Salvini, 'bene decreto in giorno anniversario Medjugorje'

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - "Una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono convinto che sia un bel regalo all'Italia e anche al resto del mondo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Senato per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.