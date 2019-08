Lega: Salvini, 'soldi Savoini per gelati a mio figlio su moto acqua'

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - Con i 150mila euro che secondo alcune rivelazioni Gianluca Savoini avrebbe ricevuto dopo un viaggio in Marocco "ho comprato i gelati per mio figlio che è poi è andato sulla moto d'acqua". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, risponde alla domanda di un giornalista.