Quagliariello zaino in spalla su Fb: "Farò il cammino di Santiago"

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - Zaino in spalla e una cartina in mano che traccia il cammino verso Santiago di Compostela. Il senatore Gaetano Quagliariello, leader di Idea, annuncia su Facebook la partenza per il suo viaggio, in pellegrinaggio verso il cammino che attira migliaia di persone. "Ho preso una decisione. Sono sul limitar dei sessant'anni e, grazie a Dio, godo ancora di buona salute. E' arrivato il tempo - scrive Quagliariello - di affrontare il cammino verso Santiago di Compostela. E' un desiderio e un bisogno. Lo devo a me stesso".

Così mentre in Italia le tensioni politiche non sembrano sopirsi nell'aria di vacanza, Quagliariello stacca la spina. "Quest'anno - prosegue il leader di Idea - sacrificherò qualche giorno d'estate al mio amato trullo e gli affetti che vi ruotano attorno. Partirò domani 6 agosto dalla cattedrale di Porto sulle tracce del percorso fatto da mia figlia Anna Elisa e dalla sua amica Vittoria qualche mese fa ma, invece che la costa, seguirò la via interna, per boschi e alture: mi si addice di più".

"Sarò solo - fa notare - e cercherò di distaccarmi il più possibile dai rumori del mondo. Soltanto a sera, su Facebook, detterò una breve impressione e pubblicherò una foto del giorno. Cari amici, arrivederci al mio ritorno, un abbraccio a tutti voi!". Già ci sono i primi commenti dei suoi amici Fb all'annuncio: da "Buona strada, raccoglici nelle tue preghiere", a "Il tuo angelo custode ti protegga per tutto il tempo", fino a "Buon cammino Gaetano! Ciascuno di noi alla soglia di qualcosa che sente importante ha bisogno di un momento di stacco e di ricarica e anche di bilancio. Scelta saggia".