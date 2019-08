Energia: Alperia compra Green Power, prezzo 7,9 mln (2)

(AdnKronos) - "Con questa acquisizione rafforziamo e consolidiamo la presenza di Alperia nel Nord Est in un settore che riteniamo strategico per la nostra crescita futura nel settore dei servizi energetici smart. L’operazione conferma il percorso per linee esterne previsto dall’attuale piano industriale di Alperia", commenta il direttore generale Johann Wohlfarter.

"Siamo orgogliosi di questo importante traguardo - commentano i fratelli Christian e David Barzazi, azionisti di Green Power - Alperia è una realtà leader, fortemente votata all'innovazione e capace di far crescere ulteriormente il Gruppo Green Power che potrà così affrontare una nuova fase di sviluppo a cui non cesseremo di dare il nostro contributo nelle modalità già concordate". Mediobanca ha assistito Alperia per tutti gli aspetti finanziari connessi all’operazione.