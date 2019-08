Terremoto: Fi, basta slogan, da governo risposte e non propaganda

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Il varo di un Testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione e di un decreto legge omnibus. Sono le misure che chiede Forza Italia per intervenire concretamente nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto, che "non è tra le priorità di questo governo", denuncia il senatore Andrea Cangini nel corso di una conferenza stampa, presenti le capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, insieme a Marcello Fiori e ad altri parlamentari e amministratori locali azzurri.

"Basta chiacchiere, basta slogan, giovedì saremo lì e faremo vedere come stanno le cose", annuncia Bernini; "non daremo tregua al governo, vogliamo risposte non propaganda", fa eco Gelmini. Di qui le proposte del movimento azzurro: "non teniamo a primogeniture -spiega Cangini- è una sfida al governo, si appropri delle nostre idee, ma agisca".

Innanzi tutto Forza Italia propone un disegno di legge per arrivare ad un Testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione, che "dovrà essere lo strumento attraverso il quale fare tesoro del compendio di norme oggi disponibili, con l'obiettivo di restituire al Sistema di Protezione civile, compiti coerenti con la necessità di dare risposte quanto più possibili immediate nel rispetto di legittimità e sicurezza".