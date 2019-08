Meteo: Lombardia, domani possibili rovesci e temporali

Milano, 6 ago. (AdnKronos) - In arrivo un'onda depressionaria sull'Europa centro-settentrionale che interesserà quindi la Lombardia e anche parte delle regioni alpine, con un aumento marcato dell'instabilità dalla sera di oggi fino a domani. Sono attesi rovesci e temporali, secondo il bollettino meteo dell'Arpa. Da giovedì e per i giorni a seguire, invece, è previsto il ritorno a un meteo nuovamente più stabile, "per la graduale espansione sul Mediterraneo di un promontorio anticiclonico". Domani le minime saranno stazionarie, le massime in calo. In pianura minime tra 19 e 22 gradi le prime, tra 29 e 34 gradi le seconde.